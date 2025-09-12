Milano 17:29
New York: in calo Oracle

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per il principale fornitore di software aziendale, che presenta una flessione del 2,69%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Oracle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +34,33%, rispetto a +1,38% dell'indice del basket statunitense).


La tendenza di breve di Oracle è in rafforzamento con area di resistenza vista a 305,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 296. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 315,1.

