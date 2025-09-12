Milano 13:10
42.409 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:10
9.333 +0,38%
Francoforte 13:10
23.661 -0,18%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Mediobanca

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Mediobanca
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Mediobanca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,25%, rispetto a +0,9% del principale indice della Borsa di Milano).


L'esame di breve periodo della banca d'affari italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,91 Euro e primo supporto individuato a 21,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,44.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```