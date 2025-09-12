Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Mediobanca

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'istituto di piazzetta Cuccia
, in guadagno del 2,02% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Mediobanca
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,25%, rispetto a +0,9% del principale indice della Borsa di Milano
).
L'esame di breve periodo della banca d'affari italiana
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,91 Euro e primo supporto individuato a 21,38. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 22,44.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)