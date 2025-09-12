Milano
17:29
42.524
+0,22%
Nasdaq
17:34
24.078
+0,36%
Dow Jones
17:34
45.926
-0,40%
Londra
17:30
9.287
-0,11%
Francoforte
17:30
23.689
-0,06%
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.51
/ Piazza Affari: performance negativa per il comparto sanitario italiano
Piazza Affari: performance negativa per il comparto sanitario italiano
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 settembre 2025 - 17.00
Si muove in retromarcia l'
indice delle aziende sanitarie
, che scivola a 203.644,05 punti.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Health Care - Ss
-1,28%
