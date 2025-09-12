Milano 13:10
42.409 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:11
9.332 +0,38%
Francoforte 13:10
23.661 -0,18%

Piazza Affari: positiva la giornata per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, con una variazione percentuale del 2,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caltagirone SpA evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caltagirone SpA rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Caltagirone SpA è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,467 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,167. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,767.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
