Piazza Affari: positiva la giornata per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, con una variazione percentuale del 2,45%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Caltagirone SpA
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Caltagirone SpA
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Caltagirone SpA
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,467 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,167. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 8,767.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)