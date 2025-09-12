Milano 10:46
42.278 -0,36%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:46
9.321 +0,26%
Francoforte 10:46
23.630 -0,31%

Produzione industriale Giappone (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Produzione industriale Giappone (MoM) in luglio
Giappone, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) -1,2%, in calo rispetto al precedente +2,1% (la previsione era -1,6%).
Condividi
```