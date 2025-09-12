Milano 10:47
42.266 -0,39%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 10:47
9.321 +0,25%
Francoforte 10:47
23.625 -0,33%

Spagna, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Spagna, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Spagna, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2,7%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).
Condividi
```