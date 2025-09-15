Banca d'Italia, a luglio il debito pubblico scende a 3.056 miliardi

(Teleborsa) - A luglio, il debito pubblico
si è attestato a 3.056,3 miliardi di euro
, in calo di 14,5 miliardi rispetto al mese precedente. La riduzione, spiega Via Nazionale, è dovuta principalmente all’avanzo di cassa delle amministrazioni pubbliche
(14,2 miliardi), accompagnato da una lieve contrazione delle disponibilità liquide del Tesoro (0,2 miliardi) e da aggiustamenti tecnici legati a scarti e premi di emissione, rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e variazione dei cambi (0,1 miliardi).
Parallelamente, a luglio le entrate tributarie
contabilizzate nel bilancio dello Stato hanno raggiunto quota 68,3 miliardi di euro
, con un incremento del 13% rispetto allo stesso mese del 2024, pari a 7,9 miliardi in più. È quanto emerge dalle statistiche diffuse dalla Banca d’Italia
che offrono uno spaccato rilevante sull’andamento dei conti pubblici italiani nella prima parte del 2025.
Secondo l’istituto centrale, questo andamento è stato favorito non solo da una maggiore dinamica fiscale
, ma anche da effetti legati alla diversa distribuzione temporale di alcune scadenze di versamento
. Nel complesso, nei primi sette mesi dell’anno le entrate tributarie si sono attestate a 325,6 miliardi
, in aumento del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, ovvero 16,4 miliardi in più. Un segnale di tenuta della base imponibile, pur connesso a variabili tecniche che ne amplificano la crescita mensile.
Sul fronte della struttura del debito pubblico
, le rilevazioni di giugno mostrano un incremento della quota detenuta da investitori esteri
. La parte in mano ai non residenti è salita al 33,6%, dal 33,2% di maggio, corrispondente a un controvalore di 1.032 miliardi. In particolare, i titoli di Stato detenuti da questa categoria hanno raggiunto quota 853 miliardi
, contro gli 821 miliardi del mese precedente.
Parallelamente, si registra un lieve aumento anche per la componente di debito detenuta da famiglie
e imprese italiane non finanziarie
, che passa dal 14,1% al 14,2%, pari a 436 miliardi
complessivi, di cui 390 miliardi in titoli. Le banche italiane hanno incrementato le proprie posizioni a 379 miliardi (da 375 a maggio), quasi interamente in titoli.
Al contrario, continua a ridursi la quota
detenuta dalla stessa Banca d’Italia
, che a luglio si è attestata al 19,5%, in calo dal 19,6% del mese precedente. Questo andamento riflette la progressiva normalizzazione delle politiche di sostegno ai mercati avviate negli anni scorsi.