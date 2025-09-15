Banca d'Italia, a luglio il debito pubblico scende a 3.056 miliardi

(Teleborsa) - A luglio, ilsi è attestato a, in calo di 14,5 miliardi rispetto al mese precedente. La riduzione, spiega Via Nazionale, è dovuta principalmente all’(14,2 miliardi), accompagnato da una lieve contrazione delle disponibilità liquide del Tesoro (0,2 miliardi) e da aggiustamenti tecnici legati a scarti e premi di emissione, rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e variazione dei cambi (0,1 miliardi).Parallelamente, a luglio lecontabilizzate nel bilancio dello Stato hanno raggiunto quota, con un incremento del 13% rispetto allo stesso mese del 2024, pari a 7,9 miliardi in più. È quanto emerge dalle statistiche diffuse dallache offrono uno spaccato rilevante sull’andamento dei conti pubblici italiani nella prima parte del 2025.Secondo l’istituto centrale, questo andamento è stato favorito non solo da una maggiore, ma anche da effetti legati alla diversa distribuzione temporale di alcune. Nel complesso, nei primi sette mesi dell’anno le entrate tributarie si sono attestate a, in aumento del 5,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, ovvero 16,4 miliardi in più. Un segnale di tenuta della base imponibile, pur connesso a variabili tecniche che ne amplificano la crescita mensile.Sul fronte della struttura del, le rilevazioni di giugno mostrano un incremento della quota detenuta da. La parte in mano ai non residenti è salita al 33,6%, dal 33,2% di maggio, corrispondente a un controvalore di 1.032 miliardi. In particolare, i titoli di Stato detenuti da questa categoria hanno raggiunto quota, contro gli 821 miliardi del mese precedente.Parallelamente, si registra un lieve aumento anche per la componente di debito detenuta da, che passa dal 14,1% al 14,2%, pari acomplessivi, di cui 390 miliardi in titoli. Le banche italiane hanno incrementato le proprie posizioni a 379 miliardi (da 375 a maggio), quasi interamente in titoli.Al contrario, continua a ridursi ladetenuta dalla stessa, che a luglio si è attestata al 19,5%, in calo dal 19,6% del mese precedente. Questo andamento riflette la progressiva normalizzazione delle politiche di sostegno ai mercati avviate negli anni scorsi.