Banca Generali libera dal risiko punta a crescere con l'insurebanking

(Teleborsa) - Dopo il successo dell'OPS di Mps
su Mediobanca
, l'attenzione di mercato e osservatori si sta spostando sui piani futuri di chi è stato coinvolto dal risiko bancario di questo 2025. Uno dei player su cui c'è più attenzione è Banca Generali,
ora libera di continuare a crescere su base stand alone dopo il fallimento del tentativo di OPS da parte di Mediobanca.
Tra i pilastri chiave dei piani di sviluppo di banca generali ci sono le sinergie con il gruppo Generali nella distribuzione di prodotti d'investimento.
La private bank guidata dall'ad Gian Maria Mossa
è intenzionata ad accelerare in questo processo e presenterà il 9 ottobre l'accordo con Generali sull'insurebanking
. Come comunicato dal management di Banca Generali in occasione della presentazione dei conti semestrali, "l'intesa con Generali permetterà di aumentare la penetrazione degli agenti assicurativi, con i loro prodotti, nella ricchezza delle famiglie italiane".