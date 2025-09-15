Banca Generali libera dal risiko punta a crescere con l'insurebanking

Mps

(Teleborsa) - Dopo il successo dell'OPS disu, l'attenzione di mercato e osservatori si sta spostando sui piani futuri di chi è stato coinvolto dal risiko bancario di questo 2025. Uno dei player su cui c'è più attenzione èora libera di continuare a crescere su base stand alone dopo il fallimento del tentativo di OPS da parte di Mediobanca.Tra i pilastri chiave dei piani di sviluppo di banca generali ci sono le sinergie con il gruppo Generali nella distribuzione di prodotti d'investimento.Laè intenzionata ad accelerare in questo processo e. Come comunicato dal management di Banca Generali in occasione della presentazione dei conti semestrali, "l'intesa con Generali permetterà di aumentare la penetrazione degli agenti assicurativi, con i loro prodotti, nella ricchezza delle famiglie italiane".