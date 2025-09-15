Milano 11:26
Banca Generali libera dal risiko punta a crescere con l'insurebanking

(Teleborsa) - Dopo il successo dell'OPS di Mps su Mediobanca, l'attenzione di mercato e osservatori si sta spostando sui piani futuri di chi è stato coinvolto dal risiko bancario di questo 2025. Uno dei player su cui c'è più attenzione è Banca Generali, ora libera di continuare a crescere su base stand alone dopo il fallimento del tentativo di OPS da parte di Mediobanca.

Tra i pilastri chiave dei piani di sviluppo di banca generali ci sono le sinergie con il gruppo Generali nella distribuzione di prodotti d'investimento.

La private bank guidata dall'ad Gian Maria Mossa è intenzionata ad accelerare in questo processo e presenterà il 9 ottobre l'accordo con Generali sull'insurebanking. Come comunicato dal management di Banca Generali in occasione della presentazione dei conti semestrali, "l'intesa con Generali permetterà di aumentare la penetrazione degli agenti assicurativi, con i loro prodotti, nella ricchezza delle famiglie italiane".



