Milano 14:56
43.032 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:56
9.284 0,00%
Francoforte 14:56
23.780 +0,35%

Borsa: Bene Milano, in crescita dell'1,05% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 43.012,93 punti

Finanza
Risultato positivo dell'1,05% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 43.012,93 punti.
