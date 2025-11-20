Milano 11:41
43.100 +1,05%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 11:41
9.578 +0,74%
Francoforte 11:41
23.407 +1,05%

Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,78% alle 10:30

Il FTSE MIB allunga a 42.982,64 punti

In breve, Finanza
Risultato positivo dello 0,78% per Milano, alle 10:30, che continua gli scambi a 42.982,64 punti.
