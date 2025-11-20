Milano 10:04
43.046 +0,92%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:04
9.566 +0,62%
Francoforte 10:04
23.397 +1,01%

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 43.052,11 punti

Borsa: Avvio positivo per Milano, in crescita (dello 0,94%)
Spunto rialzista per il principale indice della Borsa di Milano, in allungo dello 0,94%, dopo aver esordito a 43.052,11.
