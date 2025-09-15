Milano 14:57
43.033 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:57
9.283 -0,01%
Francoforte 14:57
23.781 +0,35%

Il CAC40 inizia le contrattazioni a 7.848,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Modesto guadagno per l'indice di Parigi, in progresso dello 0,29%, che esordisce a 7.848,2 punti.
