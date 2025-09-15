Milano 17:35
Corteva scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di prodotti agricoli e fitosanitari, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.

L'andamento di Corteva nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Corteva è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,62 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 77,95.

