Corteva scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di prodotti agricoli e fitosanitari
, che esibisce una perdita secca del 4,42% sui valori precedenti.
L'andamento di Corteva
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Corteva
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,62 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 77,95.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)