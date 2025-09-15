Cripto-attività, Consob-Amf-Fma: “Servono regole UE più solide e vigilanza uniforme”

(Teleborsa) -, insieme alle autorità di vigilanza di Francia () e Austria), ha lanciato un appello per. Le tre Authority, alla luce dei primi mesi di applicazione del regolamento, hanno evidenziato come lestiano creando disomogeneità nella supervisione del mercato, con rischi sia per la tutela degli investitori sia per la competitività degli operatori europei.In una nota congiunta, le tre istituzioni hanno sottolineato chedell’architettura di vigilanza, i Paesi che ospitano operatori autorizzati da altre autorità potrebbero essere costretti a introdurre misure precauzionali per proteggere i propri investitori. Inoltre, alcune norme del regolamento non garantirebbero ancora tutele adeguate rispetto a rischi specifici del settore, come quelli informatici, o alle criticità legate all’accesso a piattaforme extra-UE.Consob, Amf e Fma hanno quindi formulato quattro proposte mirate, in linea con le raccomandazioni del Financial Stability Board e della Iosco:sui principali fornitori di servizi di cripto-asset, per evitare arbitraggi normativi e ridurre i costi di supervisione;che si rivolgono a investitori europei, imponendo che gli ordini vengano eseguiti solo su mercati conformi al Mica o a regole equivalenti;degli operatori, per contenere i cyber risk e rafforzare la fiducia del mercato;e possibile creazione di un punto unico di accesso per la presentazione e la gestione delle offerte di token, escluse le stablecoin.Secondo le tre Authority, un’applicazione coerente ed efficace del Mica rappresenta una, oltre a sostenere la competitività del mercato europeo delle cripto-attività.