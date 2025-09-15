ETF, rimbalzo delle strategie azionarie Usa: tra luglio e agosto allocati 10,8 miliardi in azioni statunitensi

(Teleborsa) - L’estate 2025 ha segnato un cambio di passo nei flussi di investimento europei, con gli investitori che hanno premiato ile mostrato rinnovato interesse per il. È quanto emerge dall’a cura di, aggiornata al 29 agosto.Nei mesi di, gli ETF azionari domiciliati inhanno registrato afflussi per, mentre quelli a reddito fisso si sono fermati a 11,8 miliardi. A trainare i flussi azionari sono stati gli indici dei paesi sviluppati (+11,8 miliardi), seguiti dalle azioni statunitensi (+10,8 miliardi) e da quelle europee (+6,9 miliardi), invertendo la tendenza osservata nella prima metà dell’anno. L’indebolimento del dollaro ha inoltre reso più appetibili i mercati emergenti, che hanno raccolto 4,2 miliardi.Il forte rimbalzo delleha spinto la riallocazione verso, con strategie tematiche e settoriali in evidenza. Lasi è confermata la più popolare (+1 miliardo), sostenuta dalla spesa pubblica per la sicurezza in un contesto geopolitico instabile. Seguono(+1,9 miliardi grazie al traino dell’intelligenza artificiale) e(+1,4 miliardi). Tra le strategie di stile, spiccano gli afflussi verso gli(+1,7 miliardi), mentre proseguono i deflussi dagli(-1,6 miliardi).Sul fronte, ilha raccolto complessivamente, con un’accelerazione rispetto a giugno. Gli indici mondiali ESG (+1,8 miliardi) e le strategie dei mercati emergenti (+1,4 miliardi) hanno guidato la raccolta, mentre per gli Usa si è registrata un’inversione dei deflussi (+1,3 miliardi).Anche ilha vissuto un’estate di inversione: ilha superato il governativo, con afflussi per 5,6 miliardi contro 1,6 miliardi. Lehanno attratto 3,7 miliardi, quelle in dollari 1,4 miliardi. Nel segmento high yield gli afflussi sono stati pari a 1,8 miliardi. Il debito governativo denominato in dollari ha raccolto 2,3 miliardi, concentrati soprattutto su scadenze brevi, riflettendo le attese di ulteriori tagli dei tassi Usa.Laha avuto un ruolo crescente anche nell’obbligazionario: gli ETF ESG hanno raccolto complessivamente 4,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi sul debito societario e 1 miliardo su quello governativo.