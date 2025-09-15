ETF, rimbalzo delle strategie azionarie Usa: tra luglio e agosto allocati 10,8 miliardi in azioni statunitensi

(Teleborsa) - L’estate 2025 ha segnato un cambio di passo nei flussi di investimento europei, con gli investitori che hanno premiato il mercato azionario statunitense
e mostrato rinnovato interesse per il credito societario
. È quanto emerge dall’analisi mensile dei flussi del mercato ETF
a cura di Amundi ETF
, aggiornata al 29 agosto.
Nei mesi di luglio
e agosto
, gli ETF azionari domiciliati in Europa
hanno registrato afflussi per 40,2 miliardi di euro
, mentre quelli a reddito fisso si sono fermati a 11,8 miliardi. A trainare i flussi azionari sono stati gli indici dei paesi sviluppati (+11,8 miliardi), seguiti dalle azioni statunitensi (+10,8 miliardi) e da quelle europee (+6,9 miliardi), invertendo la tendenza osservata nella prima metà dell’anno. L’indebolimento del dollaro ha inoltre reso più appetibili i mercati emergenti, che hanno raccolto 4,2 miliardi.
Il forte rimbalzo delle Borse Usa
ha spinto la riallocazione verso Wall Street
, con strategie tematiche e settoriali in evidenza. La difesa
si è confermata la più popolare (+1 miliardo), sostenuta dalla spesa pubblica per la sicurezza in un contesto geopolitico instabile. Seguono robotica
, IT
(+1,9 miliardi grazie al traino dell’intelligenza artificiale) e industriali
(+1,4 miliardi). Tra le strategie di stile, spiccano gli afflussi verso gli income smart beta
(+1,7 miliardi), mentre proseguono i deflussi dagli indici equal weight
(-1,6 miliardi).
Sul fronte ESG
, il comparto azionario
ha raccolto complessivamente 6,2 miliardi di euro
, con un’accelerazione rispetto a giugno. Gli indici mondiali ESG (+1,8 miliardi) e le strategie dei mercati emergenti (+1,4 miliardi) hanno guidato la raccolta, mentre per gli Usa si è registrata un’inversione dei deflussi (+1,3 miliardi).
Anche il reddito fisso
ha vissuto un’estate di inversione: il debito societario investment grade
ha superato il governativo, con afflussi per 5,6 miliardi contro 1,6 miliardi. Le obbligazioni europee
hanno attratto 3,7 miliardi, quelle in dollari 1,4 miliardi. Nel segmento high yield gli afflussi sono stati pari a 1,8 miliardi. Il debito governativo denominato in dollari ha raccolto 2,3 miliardi, concentrati soprattutto su scadenze brevi, riflettendo le attese di ulteriori tagli dei tassi Usa.
La sostenibilità
ha avuto un ruolo crescente anche nell'obbligazionario: gli ETF ESG hanno raccolto complessivamente 4,5 miliardi di euro, di cui 3 miliardi sul debito societario e 1 miliardo su quello governativo.