Milano 15:00
43.021 +1,07%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:00
9.281 -0,02%
Francoforte 15:00
23.761 +0,27%

Francoforte: balza in avanti Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: balza in avanti Airbus
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso aerospaziale, con una variazione percentuale del 2,03%.
Condividi
```