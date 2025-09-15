Milano 15:00
43.021 +1,07%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:00
9.281 -0,02%
Francoforte 15:00
23.761 +0,27%

Francoforte: brillante l'andamento di Evotec
(Teleborsa) - Bene Evotec, con un rialzo del 2,15%.

Il trend di Evotec mostra un andamento in sintonia con quello del Germany MDAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Evotec, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5,868 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5,98 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5,793.

