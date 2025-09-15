Milano 15:00
43.021 +1,07%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:00
9.281 -0,02%
Francoforte 15:00
23.761 +0,27%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Delivery Hero
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Delivery Hero, che tratta in utile del 2,01% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Delivery Hero più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Le implicazioni di breve periodo di Delivery Hero sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 27,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 26,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 27,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```