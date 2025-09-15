Milano 15:01
43.030 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:01
9.284 0,00%
Francoforte 15:01
23.765 +0,28%

Francoforte: Redcare Pharmacy N.V in rally

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: Redcare Pharmacy N.V in rally
Grande giornata per Redcare Pharmacy N.V, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,90%.
Condividi
```