Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh

(Teleborsa) - Balza in avanti Hellofresh, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.

L'andamento di Hellofresh nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,633 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,799. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,523.

