Francoforte: scambi negativi per Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 2,35%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Hellofresh rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Hellofresh è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,763 Euro e supporto a 5,591. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 5,935.

