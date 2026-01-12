Francoforte: scambi negativi per Hellofresh

Hellofresh

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,35%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 5,763 Euro e supporto a 5,591. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 5,935.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)