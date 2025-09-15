Milano 15:02
Francoforte: scambi in positivo per Nordex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nordex, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.

Lo scenario su base settimanale di Nordex rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Nordex segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 19,4 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 20,18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
