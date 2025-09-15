Generali, buyback per oltre 38,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Assicurazioni Generali
ha comunicato di avere acquistato
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dall'8 al 12 settembre 2025, complessivamente 1.171.556 azioni proprie
al prezzo medio ponderato di 33,01 euro, per un controvalore
pari a 38.668.921,18 euro
.
A seguito degli acquisti effettuati, al 12 settembre la Società e le sue controllate detengono 38.184.129 azioni proprie, pari al 2,46% del capitale sociale.
In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la Compagnia assicurativa
, che conclude in progresso dell'1,18%.