Milano 17:35
43.054 +1,14%
Nasdaq 19:07
24.260 +0,70%
Dow Jones 19:07
45.850 +0,03%
Londra 17:35
9.277 -0,07%
Francoforte 17:35
23.749 +0,21%

Generali, buyback per oltre 38,6 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Generali, buyback per oltre 38,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Assicurazioni Generali ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, dall'8 al 12 settembre 2025, complessivamente 1.171.556 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 33,01 euro, per un controvalore pari a 38.668.921,18 euro.

A seguito degli acquisti effettuati, al 12 settembre la Società e le sue controllate detengono 38.184.129 azioni proprie, pari al 2,46% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per la Compagnia assicurativa, che conclude in progresso dell'1,18%.


Condividi
```