Germania, comunali Renania Westfalia: resta primato Cdu, in ascesa Afd

Germania, comunali Renania Westfalia: resta primato Cdu, in ascesa Afd
(Teleborsa) - Weekend focalizzato sulle comunali in Germania, dove si è presentato all'appuntamento con le urne il Land più popoloso, il Nord Reno-Vestfalia, offrendo un segnale importante sul sostegno e popolarità di cui possono godere i vari partiti a livello nazionale.

La Cdu e il cancelliere Frierdich Merz tira un sospiro di sollievo, avendo ripiegato di pochissimo al 33,3% rispetto a 34,3% del 2020. "Un buon risultato" lo definito il Presidente del Land Hendrik Wuest, che però avverte "non può far dormire tranquilli", alla luce dell'avanzata dlel'ultradestra.

L’Afd continua a crescere e rivendica un "grande successo" a queste elezioni, avendo pressoché triplicato i voti rispetto alle precedenti elezioni, attestandosi al 14,5% dal 5,1% del 2020. Con questi risultati, l’Afd potrebbe aggiudicarsi il ballottaggio in alcuni comuni, come Gelsenkirchen, dove l'Asp si è attestato al 37,1% contro il 29,8% dell'Afd, e Duisburg, dove Spd ha preso il 45,9% e l'Afd al 19,8%.

Esclude che le elezioni siano state "un disastro" l'Spd, che deve fronteggiare l'emorragia di voti in atto da qualche anno. A queste elezioni i socialdemocratici hanno preso il 22,1% dei voti, il 2,2% in meno rispetto a cinque anni fa, quando avevano perso addirittura il 7,1%.

Fra le città più popolose del Land, Colonia andrà al ballottaggio, così come Duesseldorf, Bonn e Dortmund.

