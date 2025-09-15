Germania, comunali Renania Westfalia: resta primato Cdu, in ascesa Afd

(Teleborsa) - Weekend focalizzato sulle, dove si è presentato all'appuntamento con le urne il, offrendo unsul sostegno e popolarità di cui possono godere i vari partiti a livello nazionale.Latira un sospiro di sollievo, avendo rrispetto a 34,3% del 2020. "Un buon risultato" lo definito il Presidente del Land Hendrik Wuest, che però avverte "non può far dormire tranquilli", alla luce dell'avanzata dlel'ultradestra.e rivendica un "grande successo" a queste elezioni, avendo pressochérispetto alle precedenti elezioni, attestandosidal 5,1% del 2020. Con questi risultati, l’Afd potrebbe, come Gelsenkirchen, dove l'Asp si è attestato al 37,1% contro il 29,8% dell'Afd, e Duisburg, dove Spd ha preso il 45,9% e l'Afd al 19,8%.Esclude che le elezioni siano state "un disastro", che devedi voti in atto da qualche anno. A queste elezioni i socialdemocratici hanno, il 2,2% in meno rispetto a cinque anni fa, quando avevano perso addirittura il 7,1%.Fra le città più popolose del Land, Colonia andrà al ballottaggio, così come Duesseldorf, Bonn e Dortmund.