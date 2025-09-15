Germania, comunali Renania Westfalia: resta primato Cdu, in ascesa Afd

(Teleborsa) - Weekend focalizzato sulle comunali in Germania
, dove si è presentato all'appuntamento con le urne il Land più popoloso, il Nord Reno-Vestfalia
, offrendo un segnale importante
sul sostegno e popolarità di cui possono godere i vari partiti a livello nazionale.
La Cdu e il cancelliere Frierdich Merz
tira un sospiro di sollievo, avendo ripiegato di pochissimo al 33,3%
rispetto a 34,3% del 2020. "Un buon risultato" lo definito il Presidente del Land Hendrik Wuest, che però avverte "non può far dormire tranquilli", alla luce dell'avanzata dlel'ultradestra.L’Afd continua a crescere
e rivendica un "grande successo" a queste elezioni, avendo pressoché triplicato i voti
rispetto alle precedenti elezioni, attestandosi al 14,5%
dal 5,1% del 2020. Con questi risultati, l’Afd potrebbe aggiudicarsi il ballottaggio in alcuni comuni
, come Gelsenkirchen, dove l'Asp si è attestato al 37,1% contro il 29,8% dell'Afd, e Duisburg, dove Spd ha preso il 45,9% e l'Afd al 19,8%.
Esclude che le elezioni siano state "un disastro" l'Spd
, che deve fronteggiare l'emorragia
di voti in atto da qualche anno. A queste elezioni i socialdemocratici hanno preso il 22,1% dei voti
, il 2,2% in meno rispetto a cinque anni fa, quando avevano perso addirittura il 7,1%.
Fra le città più popolose del Land, Colonia andrà al ballottaggio, così come Duesseldorf, Bonn e Dortmund.(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))