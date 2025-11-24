Milano 13:36
Germania, Indice IFO in novembre
Germania, Indice IFO in novembre pari a 88,1 punti, in calo rispetto al precedente 88,4 punti (la previsione era 88,6 punti).
