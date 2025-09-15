Milano 15:02
43.025 +1,08%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:02
9.283 0,00%
Francoforte 15:02
23.752 +0,23%

Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in agosto
Germania, Prezzi ingrosso in agosto su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,2%).
Condividi
```