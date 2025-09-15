Milano
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.19
Germania, Prezzi ingrosso (MoM) in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
15 settembre 2025 - 08.05
Germania,
Prezzi ingrosso in agosto su base mensile (MoM) -0,6%
, in calo rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +0,2%).
