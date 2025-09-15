iENTRANCE debutta a Roma: ricerca e imprese unite per sfida green e digitale

Un'

(Teleborsa) -iniziativa che nasce per mettere a disposizione di imprese, università e start- up strumenti scientifici avanzati e competenze multidisciplinari, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione nei settori chiave dell’energia sostenibile, della transizione verde e delle tecnologie digitali: presentata oggi a Roma, nell’ambito di NanoInnovation 2025,Infrastructure for ENergy TRAnsition and Circular Economy), la nuova infrastruttura di ricerca finanziata daLa giornata di lancioonfermando lain cuipossano lavorare insieme perCoordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il coinvolgimento di INRiM, Sapienza Università di Roma,Università di Bologna e Università Roma Tre, iENTRANCEdi laboratori che noperano in modo integrato e sinergico, diventando una piattaforma di riferimento europea per lo sviluppo di materiali e tecnologie di nuova generazione.sono state illustrate le potenzialità delle infrastrutture di ricerca: dalla microscopia elettronica e atomica per osservare i materiali al livello più profondo, alla spettroscopia e diffrazione per analizzarne le proprietà chimico-fisiche, fino alle tecniche avanzate di caratterizzazione e alla metrologia di precisione.ma che trovano applicazioni concrete nella vita quotidiana: batterie più durature e sicure, celle solari più efficienti, materiali leggeri e resistenti per la mobilità sostenibile, processi produttivi a basso impatto ambientale e componenti elettronici affidabili e miniaturizzati.emersi nel corso della presentazione è che iENTRANCE non si propone come semplice fornitore di accesso a laboratori, ma come partner per l’innovazione, capace di affiancare imprese e ricercatori in un percorso di crescita condivisa. Innovazione e trasferimento tecnologico, infatti, non sono atti puntuali ma processi complessi che richiedono confronto, collaborazione e continuità.Grazie a questo approccio, iENTRANCE potrà offrire un’opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese italiane, che avrannoaccesso a competenze e tecnologie fondamentali per competere in mercati internazionali sempre più orientati alla sostenibilità.– le parole del coordinatore CNR Vittorio Morandi - ma una comunità aperta e collaborativa in cui ricerca, imprese e istituzioni possono lavorare insieme per trasformare conoscenza in progressosostenibile, condividendo risultati che appartengono a tutto il Paese e alle nuove generazioni.”– ha concluso Alfredo Picone, manager di iENTRANCE - trasformiamo l’informazione in conoscenza capace di risolvere problemi concreti, valorizzando ogni risultato attraverso i più moderni strumenti digitali e rendendolo un patrimonio condiviso e duraturo.”Dopo il successo della giornata inaugurale, l’appuntamento con iENTRANCE prosegue mercoledì 17 settembre,con una sessione dedicata agli scenari futuri della ricerca e alle opportunità di collaborazione per imprese ecentri di innovazione. L’incontro sarà un’occasione per approfondire i percorsi di trasferimento tecnologico e confrontarsi direttamente con i partner del progetto.