Prysmian, siglato contratto per la realizzazione dell' Eastern Green Link 4 nel Regno Unito
(Teleborsa) - Prysmian ha firmato il contratto con il business Transmission di SP Energy Networks e National Grid Electricity Transmission plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica in Gran Bretagna, per la realizzazione del progetto di interconnessione energetica Eastern Green Link 4 (EGL4). Prysmian era stata selezionata come preferred bidder per il progetto a Settembre 2025.

Il valore del contratto è di oltre 2,3 miliardi e il progetto entrerà ora nel backlog di progetti di Prysmian.

L'Eastern Green Link 4 è una nuova connessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che collegherà Fife, in Scozia, con Norfolk, in Inghilterra, trasmettendo fino a 2GW di energia rinnovabile pulita, sufficienti ad alimentare circa 2 milioni di abitazioni. La nuova interconnessione rientra tra i cinque progetti simili in fase di sviluppo, volti ad aumentare in modo significativo la capacità della rete elettrica tra Scozia e Inghilterra.

Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian, ha dichiarato: "Il Regno Unito ha stabilito lo standard per rendere la propria rete energetica a prova di futuro. La scelta di utilizzare i cavi HVDC sottomarini per trasportare energia tra Scozia e Inghilterra è stata lungimirante, ed è oggi un modello per molti Paesi. A Prysmian è stata affidata la realizzazione di importanti progetti di interconnessione HVDC nel Regno Unito, diventando protagonista nel portare energia pulita nelle case e nelle imprese di tutto il Paese in modo rapido ed economicamente sostenibile".

Questo accordo segue la precedente assegnazione a Prysmian del progetto Eastern Green Link 1.
