Prysmian, siglato contratto per la realizzazione dell' Eastern Green Link 4 nel Regno Unito

(Teleborsa) - Prysmian
ha firmato il contratto con il business Transmission di SP Energy Networks
e National Grid Electricity Transmission
plc, proprietari dei sistemi di trasmissione elettrica
in Gran Bretagna
, per la realizzazione del progetto di interconnessione energetica Eastern Green Link 4 (EGL4). Prysmian era stata selezionata come preferred bidder per il progetto a Settembre 2025.
Il valore del contratto è di oltre 2,3 miliardi
e il progetto entrerà ora nel backlog
di progetti di Prysmian.
L'Eastern Green Link 4
è una nuova connessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che collegherà Fife
, in Scozia, con Norfolk
, in Inghilterra, trasmettendo fino a 2GW di energia rinnovabile pulita, sufficienti ad alimentare circa 2 milioni di abitazioni. La nuova interconnessione rientra tra i cinque progetti simili in fase di sviluppo, volti ad aumentare in modo significativo la capacità della rete elettrica tra Scozia e Inghilterra.
Raul Gil
, EVP Transmission di Prysmian, ha dichiarato: "Il Regno Unito ha stabilito lo standard per rendere la propria rete energetica a prova di futuro. La scelta di utilizzare i cavi HVDC sottomarini per trasportare energia tra Scozia e Inghilterra è stata lungimirante, ed è oggi un modello per molti Paesi. A Prysmian è stata affidata la realizzazione di importanti progetti di interconnessione HVDC nel Regno Unito, diventando protagonista nel portare energia pulita nelle case e nelle imprese di tutto il Paese in modo rapido ed economicamente sostenibile".
Questo accordo segue la precedente assegnazione a Prysmian del progetto Eastern Green Link 1
.