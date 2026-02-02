Prysmian, siglato contratto per la realizzazione dell' Eastern Green Link 4 nel Regno Unito

Prysmian

(Teleborsa) -ha firmato il contratto con il business Transmission diplc, proprietari dei sistemi diin, per la realizzazione del progetto di interconnessione energetica Eastern Green Link 4 (EGL4). Prysmian era stata selezionata come preferred bidder per il progetto a Settembre 2025.Il valore del contratto è di oltree il progetto entrerà ora neldi progetti di Prysmian.L'è una nuova connessione elettrica ad alta tensione in corrente continua (HVDC) che collegherà, in Scozia, con, in Inghilterra, trasmettendo fino a 2GW di energia rinnovabile pulita, sufficienti ad alimentare circa 2 milioni di abitazioni. La nuova interconnessione rientra tra i cinque progetti simili in fase di sviluppo, volti ad aumentare in modo significativo la capacità della rete elettrica tra Scozia e Inghilterra., EVP Transmission di Prysmian, ha dichiarato: "Il Regno Unito ha stabilito lo standard per rendere la propria rete energetica a prova di futuro. La scelta di utilizzare i cavi HVDC sottomarini per trasportare energia tra Scozia e Inghilterra è stata lungimirante, ed è oggi un modello per molti Paesi. A Prysmian è stata affidata la realizzazione di importanti progetti di interconnessione HVDC nel Regno Unito, diventando protagonista nel portare energia pulita nelle case e nelle imprese di tutto il Paese in modo rapido ed economicamente sostenibile".Questo accordo segue la precedente assegnazione a Prysmian del progetto