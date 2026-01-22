OPS eCom, presentata presso il Tribunale di Roma l'istanza per le misure protettive

OPS eCom

(Teleborsa) -(ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan e specializzata nei servizi per l'e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, ha comunicato che oggi ha. La società informerà prontamente il mercato dell'accettazione della nomina dell'esperto in quanto a partire da quella data le misure protettive diventeranno effettive.OPS eCom ha spiegato che la revoca delle misure protettive da parte del Giudice del Registro delle Imprese di Milano in data 15 gennaio 2026 è dovuta allaOPS eCom ha sede legale a Milano e quindi è competente per la CNC la camera di commercio di Milano ma avendo OPS eCom trasferito la propria sede da Roma a Milano nel corso del 2025 opera il disposto di cui all'art 27 del codice della crisi d'impresa secondo cui "il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposto della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza". Di conseguenza il