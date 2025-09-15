Londra: luce verde per Sainsbury's

(Teleborsa) - Rialzo per la catena inglese di supermercati
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,95%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Sainsbury's
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,261 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,161. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,361.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)