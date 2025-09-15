Milano 15:03
Londra: luce verde per Sainsbury's

(Teleborsa) - Rialzo per la catena inglese di supermercati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sainsbury's più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Sainsbury's è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,261 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 3,161. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,361.

