Sainsbury's scivola in fondo al mercato di Londra

(Teleborsa) - Si muove in perdita la catena inglese di supermercati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,48% sui valori precedenti.

L'andamento di Sainsbury's nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 3,019 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 3,181. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 3,343.

