New York: Seagate Technology sale verso 214 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l', che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,31%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico delè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 214 Dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 203,2. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 224,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)