New York: Seagate Technology si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda americana attiva nel settore storage
, che soffre con un calo del 5,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 444 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 412,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 475,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)