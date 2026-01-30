New York: Seagate Technology si muove verso il basso

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

S&P-500

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Scende sul mercato l', che soffre con un calo del 5,13%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 444 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 412,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 475,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)