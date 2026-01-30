Milano 17:35
45.527 +1,00%
Nasdaq 18:15
25.586 -1,15%
Dow Jones 18:15
48.522 -1,12%
Londra 17:35
10.224 +0,51%
Francoforte 17:35
24.539 +0,94%

New York: Seagate Technology si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Seagate Technology si muove verso il basso
(Teleborsa) - Scende sul mercato l'azienda americana attiva nel settore storage, che soffre con un calo del 5,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 444 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 412,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 475,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```