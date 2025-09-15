Milano 15:06
Parigi: brillante l'andamento di Thales
Balza in avanti l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,79%.
