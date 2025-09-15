Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

Thales

Thales

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l', che tratta in utile del 2,79% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 269.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)