Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che tratta in utile del 2,79% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Thales rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Thales è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 260,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 252,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 269.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
