Milano 15:06
43.030 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:06
9.284 +0,01%
Francoforte 15:06
23.747 +0,20%

Parigi: positiva la giornata per Societe Generale

Migliori e peggiori
Parigi: positiva la giornata per Societe Generale
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la big bank francese, in guadagno del 2,90% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 59,41 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,95. L'equilibrata forza rialzista dell'Istituto di credito francese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 60,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```