Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di LU-VE Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)