Milano 15:06
43.030 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:07
9.284 +0,01%
Francoforte 15:06
23.747 +0,20%

Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per LU-VE Group
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, in guadagno del 3,40% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di LU-VE Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di LU-VE Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,48 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 34,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,83.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```