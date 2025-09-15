Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che lievita del 2,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Leonardo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,89%, rispetto a +3,26% del principale indice della Borsa di Milano
).
La tendenza di breve del contractor italiano nel settore Difesa
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)