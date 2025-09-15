Milano 15:07
Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: balza in avanti Leonardo
(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita del 2,57%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,89%, rispetto a +3,26% del principale indice della Borsa di Milano).


La tendenza di breve del contractor italiano nel settore Difesa è in rafforzamento con area di resistenza vista a 52,28 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,86. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 53,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
