Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che avanza bene dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,195 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,015. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,375.

