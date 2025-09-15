Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica
, che avanza bene dell'1,86%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Technoprobe
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Technoprobe
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 7,195 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 7,015. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,375.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)