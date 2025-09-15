Milano 15:10
43.038 +1,11%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:10
9.286 +0,03%
Francoforte 15:10
23.747 +0,21%

Piazza Affari: spinge in avanti il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: spinge in avanti il FTSE Italia All-Share Financials
Giornata brillante per il FTSE Italia All-Share Financials, che avanza a 37.484,43 punti.
Condividi
```