Prestiti a famiglie e imprese in accelerazione. Tasso medio sui mutui al 3,31%

(Teleborsa) -nel mese di agosto 2025. Lo rivale l'ultimo rapporto mens8ile dlel'ABI; segnalando che larispetto ad un anno prima, in lieve accelerazione rispetto al. A luglio 2025, i prestiti alleerano cresciuti del 2% e quelli alledello 0,7%. Per le famiglie è l’ottavo mese consecutivo in cui si registra un incremento e per le imprese è il secondo mese consecutivo in cui crescono i finanziamenti.Ad agosto 2025, infatti, ilalle impresedel mese precedente e dal 5,45% di dicembre 2023, mentre il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni () è stato(3,20% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023). Il tasso medio sul(quindi sottoscritti negli anni) è scesodal 3,94% del mese precedente., cioè gli investimenti in titoli custoditi presso le banche, presenta un(18,2 miliardi famiglie, 17,6 miliardi imprese, mentre lacomplessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni) è risultata in(+2,7% nel mese precedente). Isono cresciutisu base annua (+2,8% il mese precedente)e la raccolta a medio e lungo termine, tramite, è aumentatarispetto ad un anno prima (+2,1% nel mese precedente).Il(cioè certificati di deposito e depositi vincolati) ad agosto 2025 è stato il. Rispetto a giugno 2022, (ultimo mese prima dei rialzi dei tassi BCE) quando il tasso era dello 0,29%, l’incremento è statodi 173 punti base. Ilbancarie a tasso fisso ad agosto 2025 è stato il, con un incremento di 121 punti base rispetto a giugno 2022 quando era l’1,31%. Ad agosto 2025 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato lo 0,63% (0,65% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Ilche non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi, ad agosto 2025 era lo(come nel mese precedente).Gua5rdando ai bilanci delle, a luglio 2025, i(cioè l’insieme delle sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti calcolato al netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle banche) sono leggermente diminuiti a(31,3 miliardi a dicembre 2024). Rispetto al loro livello massimo, 196,3 miliardi raggiunti nel 2015, sono in calo di circa 167 miliardi. I crediti deteriorati netti rappresentavano l’1,41% dei crediti totali. Tale rapporto è inferiore rispetto a marzo 2025 (1,48%) e al picco di dicembre 2015 (9,8%).