Redelfi: risultati semestrali in linea con target, no profit warning

Redelfi

(Teleborsa) -conferma l'assenza di profit warning sui risultati semestrali 2025.In una nota, la società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica - comunica che "i risultati semestrali 2025, che saranno approvati e pubblicati il prossimo 24 settembre, risultano allineati agli obiettivi prefissati dalla Società, non sollevando alcun profit warning".La strategia di Redelfi, si legge, "si sta dimostrando solida grazie alla presenza di una duplice linea di ricavi". Più nello specifico, Redelfi "ha sviluppato una linea di ricavi cd. recurrent derivanti dai proventi dei Development Services Agreement (“DSA”) stipulati con operatori finanziari, che prevedono incassi a stato avanzamento lavori e permettono una gestione ottimale di eventuali fattori esogeni alla Società".In aggiunta a ciò, "vi è poi una ulteriore linea di ricavi derivanti dalla vendita dei progetti per la realizzazione di 'BESS' muniti della determina di autorizzazione necessaria per la costruzione e l’esercizio dei relativi impianti".In relazione alle risultanze dell’asta MACSE 2025 (prevista per la fine del mese corrente) e ai risultati conseguiti negli scorsi esercizi, "sempre in rialzo rispetto alle stime comunicate", la Società "si riserva di aggiornare al rialzo i propri obiettivi economico-finanziari, presenti nel Piano Industriale 2023-2026".