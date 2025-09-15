UE, tasso di grave deprivazione materiale e sociale al 6,4%

(Teleborsa) - Nel, il 6,4% delle persone nell'ha dovuto affrontare una, con un leggero calo rispetto al 2023 (6,8%). Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).sotto i 18 anni sono stati i più colpiti da grave deprivazione materiale e sociale (7,9%), seguiti da quelli di età compresa tra 18 e 64 anni (6,4%) e da quelli di età pari o superiore a 65 anni (5,1%).Lehanno registrato tassi di grave deprivazione materiale e sociale più elevati rispetto agli uomini (6,6% rispetto al 6,2%). Questo andamento di tassi più elevati per le donne è stato coerente in tutte le fasce d'età osservate, ad eccezione di quelle di età inferiore ai 18 anni.Tra i paesi dell'UE, la quota più elevata di persone che hanno dovuto affrontare una grave deprivazione materiale e sociale è stata registrata in(17,2%), seguita da(16,6%) e(14,0%). Al contrario, i tassi più bassi sono stati registrati in Slovenia (1,8%), Croazia (2,0%) e Polonia (2,3%).