UE, tasso di grave deprivazione materiale e sociale al 6,4%

Economia
(Teleborsa) - Nel 2024, il 6,4% delle persone nell'Unione europea ha dovuto affrontare una grave deprivazione materiale e sociale, con un leggero calo rispetto al 2023 (6,8%). Lo rende noto l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).

I giovani sotto i 18 anni sono stati i più colpiti da grave deprivazione materiale e sociale (7,9%), seguiti da quelli di età compresa tra 18 e 64 anni (6,4%) e da quelli di età pari o superiore a 65 anni (5,1%).

Le donne hanno registrato tassi di grave deprivazione materiale e sociale più elevati rispetto agli uomini (6,6% rispetto al 6,2%). Questo andamento di tassi più elevati per le donne è stato coerente in tutte le fasce d'età osservate, ad eccezione di quelle di età inferiore ai 18 anni.

Tra i paesi dell'UE, la quota più elevata di persone che hanno dovuto affrontare una grave deprivazione materiale e sociale è stata registrata in Romania (17,2%), seguita da Bulgaria (16,6%) e Grecia (14,0%). Al contrario, i tassi più bassi sono stati registrati in Slovenia (1,8%), Croazia (2,0%) e Polonia (2,3%).
