Urso: “Nessun esubero ad Agrate, servono investimenti e un piano solido”
(Teleborsa) - STM, durante un tavolo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha assicurato di non prevedere esuberi nello stabilimento di Agrate. La notizia è stata confermata da alcune fonti citate da Reuters.

Il ministro Adolfo Urso, presente all’incontro, ha ribadito la posizione del governo, definendo "inaccettabili" eventuali licenziamenti collettivi: "Quanto prospettato nel precedente incontro non è accettabile, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità industriale, finanziaria e occupazionale".

Per questo, ha spiegato, l’esecutivo ha chiesto all’azienda un piano più solido, con l’impegno a rinunciare alla logica degli esuberi, a rafforzare il piano industriale e a destinare investimenti adeguati anche ad Agrate, che deve diventare un polo strategico per il gruppo. "Serve puntare sulla crescita, sin da subito", ha concluso Urso.
