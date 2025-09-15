Urso: “Nessun esubero ad Agrate, servono investimenti e un piano solido”

(Teleborsa) - STM
, durante un tavolo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha assicurato di non prevedere esuberi nello stabilimento di Agrate
. La notizia è stata confermata da alcune fonti citate da Reuters.
Il ministro Adolfo Urso
, presente all’incontro, ha ribadito la posizione del governo,
definendo "inaccettabili" eventuali licenziamenti collettivi: "Quanto prospettato nel precedente incontro non è accettabile
, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità industriale, finanziaria e occupazionale".
Per questo, ha spiegato, l’esecutivo ha chiesto all’azienda un piano più solido
, con l’impegno a rinunciare alla logica degli esuberi, a rafforzare il piano industriale e a destinare investimenti adeguati anche ad Agrate, che deve diventare un polo strategico per il gruppo. "Serve puntare sulla crescita, sin da subito
", ha concluso Urso.