Yoox, sindacati: ancora nessun passo avanti, sciopero il 17 settembre

(Teleborsa) - Si è svolto oggi il, alla presenza di Assolombarda e Confindustria. Nel precedente incontro, l'azienda, pur ribadendo costantemente il proprio rifiuto a soluzioni alternative ai licenziamenti, aveva manifestato una parziale e non sostanziata disponibilità a "valutare" tutti gli strumenti di gestione della crisi. L'incontro odierno avrebbe dovuto servire ad approfondire queste presunte aperture, ma "nuovamente, se non ripetere l'ormai nota volontà di procedere con i 211 licenziamenti, un quinto dell'intera forza lavoro". Lo fanno sapereI sindacati hanno ribadito la propria posizione: ritiro dei licenziamenti e apertura di un confronto vero sulla crisi che attraversa la società con il ricorso agli ammortizzatori sociali, al fine di ridurre quanto più possibile l'impatto sulle lavoratrici e sui lavoratori."Proseguono pertanto le iniziative di lotta, con untra le lavoratrici e i lavoratori - si legge in una nota - L'unità operativa di Zola Predosa (Bo) incrocerà le braccia per l'intera giornata del 17 settembre, così come la sede milanese, che sciopererà sempre il 17 settembre con presidio in piazza San Babila dalle ore 10.00 alle 12.40. Le parti si rincontreranno il 17 settembre al tavolo convocato presso la Regione Emilia-Romagna e il 23 settembre al MIMIT".