Milano 18-dic
44.463 +0,82%
Nasdaq 18-dic
25.019 +1,51%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 18-dic
9.838 +0,65%
Francoforte 18-dic
24.199 +1,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Tokyo, +0,59%

Il Nikkei 225 esordisce a 49.290,91 punti

In breve, Finanza
Piccolo passo in avanti per il principale indice azionario giapponese, che avanza dello 0,59%, dopo aver aperto a 49.290,91 punti.
