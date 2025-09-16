Milano 9:59
42.804 -0,58%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 9:59
9.256 -0,23%
23.636 -0,48%

Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 15/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 15 settembre

Giornata poco mossa per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 15 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Lo status tecnico del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,7936, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,7959. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,7929.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```