Milano 10:02
42.828 -0,52%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:02
9.260 -0,19%
Francoforte 10:01
23.635 -0,48%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB prende il via a 43.098,48 punti

Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,1%, a quota 43.098,48 in apertura.
