Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:00
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: Debole il Dow Jones, in lieve ribasso dello 0,26% alle 19:30

In breve, Finanza
L'indice dei giganti USA mostra una flessione dello 0,26% alle 19:30 e continua gli scambi a 45.764,73 punti.
