Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 18:33
24.269 -0,10%
Dow Jones 18:33
45.771 -0,25%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,08%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,08%, a quota 45.919,54 in apertura.
